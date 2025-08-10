Потушен е пожарът в района на Банкя и манастира "Св. Петка"

Пожар е горял по-рано днес в района на Банкя и манастира "Св. Петка", но вече е потушен, съобщи БТА.

Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община разяснява, че на място са се отзовали четири екипи на пожарната и на аварийната дирекция на общината, както и доброволци от Доброволно формирование за защита при бедствия на Столичната община. По разпореждане на кмета на София Васил Терзиев са изпратени четири водоноски. Пуснат е и пожарен дрон от екипите на "Аварийна помощ и превенция".

Пожарът е овладян, няма опасност на населените места в района, както и за манастира "Св. Петка", увери Красимир Димитров.