Разработиха интелигентна система за контрол на бол...

Потушен е пожарът в района на Банкя и манастира "Св. Петка"

Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община

Пожар е горял по-рано днес в района на Банкя и манастира "Св. Петка", но вече е потушен, съобщи БТА. 

Красимир Димитров, директор на дирекция "Аварийна помощ и превенция" към Столичната община разяснява, че на място са се отзовали четири екипи на пожарната и на аварийната дирекция на общината, както и доброволци от Доброволно формирование за защита при бедствия на Столичната община. По разпореждане на кмета на София Васил Терзиев са изпратени четири водоноски. Пуснат е и пожарен дрон от екипите на "Аварийна помощ и превенция".

Пожарът е овладян, няма опасност на населените места в района, както и за манастира "Св. Петка", увери Красимир Димитров.

Пожар край Банкя КАДЪР: Фейсбук/Район Банкя Столична Община

