ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разработиха интелигентна система за контрол на бол...

Времето София 35° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21080273 www.24chasa.bg

Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти в България

22052

Проф. Татяна Пенкова - Червенякова, един от най-добрите инфекционисти в България, почина на 10 август след скоротечно онкологично заболяване.

17 г. тя беше изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести. "Проф. Иван Киров" в София. Дългогодишен преподавател в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ – София, и национален консултант по инфекциозни болести. 

Научните и клиничните интереси бяха свързани с вирусните хепатити, острите респираторни вирусни заболявания и детските инфекциозни болести. Проф. Червенякова е член на лигата на "24 часа" "Лекарите, на които вярваме".

Поклонението пред проф. Червенякова ще е във вторник от 11 ч в църквата "Св. София" в столицата. По-късно ще бъде погребана в гробищата в село Пролеша, община Божурище.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)