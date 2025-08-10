Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти в България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проф. Татяна Пенкова - Червенякова, един от най-добрите инфекционисти в България, почина на 10 август след скоротечно онкологично заболяване.

17 г. тя беше изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести. "Проф. Иван Киров" в София. Дългогодишен преподавател в Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на МУ – София, и национален консултант по инфекциозни болести.

Научните и клиничните интереси бяха свързани с вирусните хепатити, острите респираторни вирусни заболявания и детските инфекциозни болести. Проф. Червенякова е член на лигата на "24 часа" "Лекарите, на които вярваме".

Поклонението пред проф. Червенякова ще е във вторник от 11 ч в църквата "Св. София" в столицата. По-късно ще бъде погребана в гробищата в село Пролеша, община Божурище.