Вижте тежката катастрофа след Бачково с четирима пострадали (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

Джип с кюстендилска регистрация и пловдивски фолксваген са участниците в тежката катастрофа след Бачково. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
  • В една от колите имало и деца
  • След 3 часа и половина пуснаха движението по пътя Асеновград – Смолян

Господи, само да няма жертви!

Това повтарят очевидци на тежката катастрофа, която стана този следобед след Бачково. Кюстендилски джип форд "Раптор" и фолксваген с пловдивска регистрация са се ударили. Сблъсъкът е бил жесток, ако се съди по щетите на немския автомобил. Полицията съобщи, че в резултат на удара четирима са пострадали.

Катастрофата наложи временно преустановяване на движението по пътя Смолян – Асеновград. "Опашката стигаше чак до Наречен", съобщиха пред "24 часа" очевидци. По непотвърдена информация в една от колите е имало и деца.

В продължение на 3 часа и половина движението беше блокирано. Заради обработването на инцидента трафикът бе отбит през Девин. Колите бяха пуснати в 17,30 часа и така пътят Асеновград – Смолян отново е отворен.

Само да няма жертви, молеха се очевидци.
Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Пътна помощ издърпва джипа.
Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Джип с кюстендилска регистрация и пловдивски фолксваген са участниците в тежката катастрофа след Бачково.
Само да няма жертви, молеха се очевидци.
Пътна помощ издърпва джипа.

