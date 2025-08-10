Вижте тежката катастрофа след Бачково с четирима пострадали (Снимки, видео)

- В една от колите имало и деца
- След 3 часа и половина пуснаха движението по пътя Асеновград – Смолян
Господи, само да няма жертви!
Това повтарят очевидци на тежката катастрофа, която стана този следобед след Бачково. Кюстендилски джип форд "Раптор" и фолксваген с пловдивска регистрация са се ударили. Сблъсъкът е бил жесток, ако се съди по щетите на немския автомобил. Полицията съобщи, че в резултат на удара четирима са пострадали.
Катастрофата наложи временно преустановяване на движението по пътя Смолян – Асеновград. "Опашката стигаше чак до Наречен", съобщиха пред "24 часа" очевидци. По непотвърдена информация в една от колите е имало и деца.
В продължение на 3 часа и половина движението беше блокирано. Заради обработването на инцидента трафикът бе отбит през Девин. Колите бяха пуснати в 17,30 часа и така пътят Асеновград – Смолян отново е отворен.