ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разработиха интелигентна система за контрол на бол...

Времето София 35° / 34°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21080398 www.24chasa.bg

Обявиха бедствено положение на територията на три населени места в община Средец заради пожари

1996
Горски пожари. Снимка Архив

Бедствено положение е обявено на територията на три населени места в община Средец – селата Сливово, Синьо камене и Гранитец. Това каза за БТА кметът на община Средец Иван Кичев.

"В района на тези три села гори предимно горски масив. На този етап огънят е почти локализиран, мога да кажа, но въпреки всичко силният вятър и високите температури налагат да се вземат абсолютно всички мерки", заяви кметът.

По думите му, до преди около час хеликоптери са участвали в гасенето на пожара, но са се оттеглили, най-вероятно заради разрасналия се пожар в района на Сунгурларе. "Мобилизирахме и селскостопанска техника, която да се опита да направи просеки по посока подхода на огъня. На място има около шест противопожарни автомобила. Ситуацията е динамична. В района на община Средец гори от петък следобед", каза още Кичев.

Той уточни, че в момента положението не е толкова критично и се работи по локализирането на пожара, въпреки че е много разпръснат, с множество тлеещи огнища, паднали и тлеещи дървета. "Пътищата са труднопроходими, включително и за противопожарната техника, което ни принуждава, доколкото е възможно, да участваме в гасенето с ръчни пръскачки. Трудно е при тези температури. Пожарът тръгна от непосредствена близост до пътя, който води към село Сливово, на около стотина метра преди селото. На две места едновременно пламна, а в един момент имаше и пожар в къща. Ако това е направено умишлено, не мога да си представя, че има хора, способни на подобно нещо", коментира кметът.

Горски пожари. Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)