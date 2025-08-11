На Голяма Богородица отварят фара на остров Света Анастасия

Ще има музика, поезия и вкусна храна за рождения ден на туристическия обект

Само в един ден на годината - 15 август, Голяма Богородица, фарът на единствения БГ обитаем остров Света Анастасия може да бъде разгледан. Тази година обаче достъпът до него, както и тържествата за рождения ден на острова, ще продължат и на 16 август, обявиха от община Бургас.

Вече 11 години Света Анастасия е един от най-посещаваните

туристически обекти и непрекъснато очарова посетителите си, а съвсем наскоро в акваторията му бе създаден атрактивен подводен парк, който бързо се превърна в рай за гмуркачите.

Специално за рождения ден на острова посетителите ще могат да се изкачат по витите стълби на фара и да излязат на тераса, която се извисява на 21 метра над морето. Ще могат да разгледат и уникалната лупа на фара, произведена в Париж преди век. През 1863 г. на малкия остров е изградено съоръжение за светлинна сигнализация - един от поредицата фарове на френската компания Collas & Michel.

Познатата днес фарова кула е изградена през 1914-а в непосредствена близост до постройките на стария манастир.

Кулата е с бяла кръгова бетонна конструкция с височина 12 метра. Фарът е пуснат в действие на 13 юни 1914 г. и е бил с двуфитилна петролна лампа, излъчваща постоянна бяла светлина.

През 1932 г. е монтиран нов фаров апарат, а петролната лампа е заменена с маслен газ с проблясваща бяла и червена светлина. Фарът е електрифициран през 1963 г. Днес маякът излъчва групово проблясваща светлина с видимост 20 мили.

Всеки гост на острова на 15 август ще бъде посрещнат с питка и маринована риба, разкрива управителят на туристическия комплекс Павлин Димитров. Празничната програма предвижда много музика, поезия и вкусна храна.

В двете летни вечери ще има концерти под открито небе

на Deep Zone Project и Dj vu.

В 11 ч ще започне фолклорен концерт на младежки ансамбъл "Лукойл Нефтохим" с ръководител Марио Егов, ще се извие голямо островитянско хоро. Следобед бургазлията Тошко Вачев ще отбележи 30 г. иконопис с празничен коктейл. Негови икони красят малката черква "Успение Богородично" на острова.

След това среща ще си дадат поети от Бургаската писателска общност. Концертът на Deep Zone Project ще започне в 21 ч.

Прословутите миди на тенекия, приготвени лично от управителя, ще могат да се опитат на 16 август. Ще има и дегустация на вино от подводния парк. Водолази спуснаха на морското дъно няколко бутилки от еликсира успоредно с потапянето на автомобил "Чайка", част от атракцията.

Точно в 12 ч ще бъде отслужен празничен водосвет в храма. Рано сутринта на 16-и към острова ще се отправят и участниците в плувния маратон "Мария", който ще стартира в 10,30 ч. Те ще мерят сили в преплуването на 800 метра около острова, а за победителите ще има награди – нощувка на острова и семейно пътуване.