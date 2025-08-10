Илия се гмурна на 89 м в Охрид, няма го - надяват се да е жив на друг бряг (обзор)

Мъжът е в неизвестност от събота

На 89 метра дълбочина се е гмурнал Илия, преди да изчезне в Охридското езеро, научи “24 часа”. Той бил там със свой приятел от РС Македония. Българинът изчезна във водите на езерото в събота следобед.

Отишъл да се гмурка на 8 август, дни след Илинден по стар стил. Тръгнал от Родопите, дори запечатал момента със снимка. На нея показва и кислородната си бутилка, а на китката му е уредът, който показва жизнените показатели, дълбочината и наличието на въздух в бутилката.

В Охрид го чакал негов приятел от РС Македония. Двамата и преди се гмуркали заедно. Този път избрали място, което е близо до село Търпейца. Отишли в събота преди обяд. Първи влязул македонецът. Излязъл след 20-ина минути. След него се гмурнал и Илия. Той се гмурнал на 89 метра дълбочина. След като се забавил, неговият приятел подал сигнал в полицията. Часът бил 13,15 ч.

Веднага са били активирани екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолазния клуб “Амфора”. Те обаче не могли да проведат задълбочено издирване, тъй като приятелят на Илия не могъл да покаже точното място на изчезването, а описал широк периметър. Самото гмуркане на 90-100 м дълбочина пък не било от най-лесните, затова се взело решение търсенето с водолази да се прекрати. От “Амфора” препоръчали първо да се ползва сонарен радар, който да ги ориентира къде може да се намира тялото на Илия.

На мястото, където 52-годишният пловдивчанин е изчезнал, отишъл и консулът ни в Битоля Николай Димитров. В неделя се появиха информации, че тялото на Илия е открито. Това обаче бе отречено от властите в РС Македония. “Все още българинът се води за изчезнал. В течение на днешния ден (в неделя - б.а.) ще бъдат предприети конкретни дейности за намирането му”, каза говорителят на македонското вътрешно министерство Стефан Димоски. Към мястото тръгна и семейството на Илия. Там ги посрещнал консул Димитров. Той е запален фен на екстремните спортове, освен гмуркания има и скачания с парашут, кара мотор, запален е и по делтапланеризъм, разказаха пред медията ни негови познати. Те се надяват на чудо.

“Прекрасен човек с хубаво семейство и две големи деца. Обича екстремните спортове. Често казваше, че Господ го пази”, разказаха пред “24 часа” негови приятели. Илия въвел и децата си в хобитата си, често ги водел както на скокове с парашут, така и на гмуркания, става ясно от профила на пловдивчанина във фейсбук. Той има собствен бизнес. Една от фирмите му регистрира 601 000 лв. приход за 2021 г., която е последната с публикуван финансов отчет. За същата година другата отчита постъпления от 113 000 лв.

През 2017 г. Танчев изпраща свои клипове, заснети от въздуха, за рубриката на “24 часа” “24-те чудеса на България”. Избира да покаже Рила и Пирин.