495-има издържаха теста за директор на училище, сега следва интервю

За 82 позиции не се намериха желаещи, 69 не издържаха първия кръг

Казусите от нормални случки: например подигравки с учител в TikTok, натиск да приемеш гимназист с нисък бал

443 конкурса за директори на държавни и общински училища, центрове към МОН и Държавния логопедичен център бяха обявени от просветното ведомство. За 82 от тях нямаше кандидати. И за големи училища като езиковата гимназия в Ямбол има само един желаещ.

Общо са подадени 765 заявления - някои са кандидатствали за повече от една позиция (63-ма за 2 места, 28 - за три, 7 - за 4). 511 са кандидатствали само за една позиция.

614 души са допуснати до теста. От 587 явили се кандидати 69 не са го издържали. 495 кандидати отиват на събеседвания за позиции в 320 институции. Те започнаха на 7 август, като в по-големите области ще продължат и тази седмица.

Концепция за развитие на училището и устно събеседване, на което кандидат-директорите решават по два конкретни казуса, включва процедурата. От миналата година за първи път по регламент имаше аудио- и видеозаснемане.

Всички ситуации, над които кандидатите разсъждават, са на база реални случки в училища, за чието разрешаване е нужно не формално да се прилага нормативната уредба, а лидерски подход, обясниха от МОН.

Казусите са най-разнообразни - какво се прави, ако учител саботира работата на екипа; при натиск за прием на дете извън регламента от политик, при родителски настоявания за смяна на класен ръководител, при системно непосещаване на часовете, при съпротива срещу иновативна практика.

Сред смените на директори е знаковият ръководител на 51-о СУ "Елисавета Багряна" в София Асен Александров, който е съветник на министъра на образованието Красимир Вълчев. Александров обаче ще остане начело на Сдружението на директорите в средното образование.

Време е за нови градинари в училищната градина – младите директори ще продължат да пазят корените на традицията, но ще посадят и семената на утрешния ден, каза за "24 часа" доайенът на директорите.

Нов директор ще имат и Френската гимназия в София, финансово-стопанската, търговско-банковата, както и професионалната гимназия "Хенри Форд".

Това е последният конкурс, който ще организира в София Ваня Кастрева, шеф на Регионалното управление на образованието. След 17 г. ръководство на РУО - София, тя обяви на сайта си конкурс за нов началник на институцията. Тя оглавява РУО от 2006 г. с малко прекъсване - година и половина беше зам.-министър на образованието първо в служебния кабинет на Георги Близнашки, а после за кратко и във второто правителство на Бойко Борисов. За дългогодишната работа МОН я удостои с почетното си отличие "Неофит Рилски" за цялостна дейност.

Още 3 конкурса за началници на регионалните управления са обявени в четвъртък - за Бургас, Перник и Велико Търново. Шефовете ще бъдат сменени поради навършване на пенсионна възраст.

Миналата година бяха назначени първите нови директори. Правилата бяха променени, след като през юли 2022 г. кандидатка пусна жалба срещу старата наредба за провеждане на конкурсите. Изборът на директори вече се провежда по правила, ориентирани не просто към намирането на администратори, а към търсене на лидери.

ПРИМЕРЕН КАЗУС

Натиск за прием на дете извън регламент

Ситуация:

Към вас се обръща местен общински съветник с молба да приемете дете в 8-и клас, въпреки че не е класирано по реда за прием. Детето има нисък успех и не отговаря на критериите. Съветникът не заплашва, но намеква, че “ще си помогнете взаимно”.

Въпрос:

Как ще реагирате?

Примерен отговор:

1.Учтиво, но категорично напомняне, че записването става само по установения ред (заповед на МОН, класиране и др.).

2.Предоставяне на информация за алтернативни училища с останали свободни места.

3.Документиране на разговора (в лично тефтерче или кратък доклад за архива).

4.Информиране на началника на РУО при евентуален натиск или повторна намеса.

5.Превенция – провеждане на информационни кампании за правилата за прием, прозрачност в критериите.

6.При продължаващ натиск – търсене на подкрепа от юридическо лице или синдикат (ако е нужно).

Обосновка:

Директорът носи отговорност да съблюдава закона и етичното управление. Той е лице на институцията, а не изпълнител на услуги по политическа линия.