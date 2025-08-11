След 10 години отлагане търсят къде да стъпи трети мост над Дунав

Най-вероятно ще е близо до сегашния при Русе, а след две години се очаква да е готово проучването колко ще струва и дали ще е комбиниран за жп и автомобилен транспорт

След години отлагане най-после тръгна проектът за трети мост над р. Дунав. Засега само с проучване къде точно да бъде, като водеща страна е Румъния. Третият мост се дискутира поне от десетилетие, проучване на румънското министерство на регионалното развитие от 2014 г. е идентифицирало четири места - Силистра - Кълъраш, Никопол - Турну Мъгуреле и Оряхово - Бекет, както и още един мост между Русе и Гюргево. Българската страна ги иска всичките.

И докато румънците тупат топката за мостове на Дунав, строят на тяхна територи

Вече е в експлоатация един при Браила, който оживи Добруджа и свърза Молдова с пристанището в Констанца. Над 1 млрд. евро е ръстът на печалбата на бизнеса от региона.

Не е тайна, че северната ни съседка не е ентусиазирана да има много мостове над Дунав, защото си пази пристанището в Констанца и не иска да отваря път на стоките към портовете във Варна, Бургас, Александруполис и изобщо от юг към север.

Европейската комисия формулира транспортен коридор в основната мрежа Балтийско - Черно - Егейско море, на който са двата града. Дунавсъщо е европейски коридор. Гюргево и Русе са важни за ЕК, тъй като трябва да осигурят връзка с коридора от изток към Средиземно море чрез магистралата от Велико Търново до двата дунавски града. Така че по отношение на третия мост

има мек натиск за бърз жп и автомобилен транспорт

по тези коридори. За моста при Русе и Гюргево първите стъпки към реализацията му станаха възможни, след като през 2023 г. България и Румъния подадоха съвместен проект пред ЕК за предпроектно проучване. През януари тази година Брюксел одобри 7 млн. евро за финансирането.

Две години най-малко трябват, за стане ясно къде ще стъпи на румънския и българския бряг новият мост при Русе - Гюргево, какъв ще е - само пътен или комбиниран с жп линия, за което българската страна и ЕК настояват, и колко ще струва, казва Мартин Георгиев, който е шеф на дирекция “Координация на програми и проекти” и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма “Транспортна свързаност”.

След това идват процедурите по строителството. Румънски медии пишат, че на база на досегашния опит от строителството на моста при Видин и този при Браила

ще са нужни поне 10 години за завършването на съоръжението

През септември, когато беше обявена процедурата за предпроектно проучване, “24 часа” писа, че оптимистичният вариант мостът да е завършен е 2032 - 2033 г.

За разширеното предпроектно проучване срокът за оферти изтече на 8 юли 2025 г. Румънците обявиха, че има 11 кандидата и предстои да бъдат оценени. Това са предимно консорциуми, плюс две румънски компании и една испанска. В почти всяко сдружение водещи партньори са компании от Турция, Италия, Португалия, Южна Корея и други. Сред тях е и консорциум на японска компания, в който водещ партньор е българска фирма. Това са Padeco company и инженеринговата Project Planning & Management. Предполага се, че класирането ще стане до октомври, а към края на годината ще е подписан и договор, ако няма обжалвания. След това ще има срок от две години за завършване на проучването.

България е набелязала три места за моста,

от които да се избира, но се налага да се изчака проучването за Румъния. Предполага се, че точката, която ще се избере, е при град Мартен, на изток от Русе. Шест месеца след завършване на проучването българската страна ще обяви процедура за избор на консултант, който да разработи довеждащата към моста инфраструктура.

Само че свързаността към моста съвсем не е добра и от двете страни на реката. Жп линията по сегашния мост при Русе дори не е електрифицирана, от Гюргево нататък - също. За пътната инфраструктура в Румъния се планира мостът да се свърже с бъдещия четирилентов път от Гюргево до Букурещ. На 9 май 2025 г. Националната компания за инвестиции в пътища (CNIR) определи победител в конкурса за предпроектно проучване. Това е първата магистрала до границата с България, която ще се проектира. В момента обаче тече обжалване на процедурата.

Близо 15 г. отне на Румъния да завърши моста при Браила, който е най-големият висящ в Европа.

От Русе към вътрешността връзката у нас ще е пътят Русе - Велико Търново, а след това вероятно ще се продължи на юг към Хаинбоаз.

С жп връзката на румънска територия е малко по-трудно, защото линията трябва да заобиколи Гюргево. При румънците гарата е близо до сегашния Дунав мост, за новия трябва да направят обход, за да стигне до точката на преминаване на реката.

При нас е по-лесно, защото

влакът може да мине през гарата в Русе и да се отправи към новия мост

Експертите виждат потенциал за товарни жп превози по линията Русе - Каспичан и да се продължи по Синдел - Карнобат към Южна България. Този маршрут може да поеме товарния трафик от юг.

За бързо жп трасе на юг едва ли ще се избере линията Русе - Горна Оряховица към Стара Загора заради бавното трасе с много тунели. По-вероятно ще се избере трасето от Бургас и Карнобат - Синдел към Варна и оттам към Русе. Жп линията, която е първата на наша територия и е строена в турско време от барон Хирш, може да се оптимизира, като в някои участъци може да се удвои, както и да се направят съвременни системи за управление на влаковото движение, коментират експерти.