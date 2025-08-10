Бързичко пуснаха с електронни гривни босовете на рокерската банда “Хелс Ейнджълс” (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тя бе разбита на 7 август при мащабна акция на 140 спецполицаи във Велико Търново и още 6 области

Съдът във Велико Търново пусна под домашен арест в събота босовете на бандата от мотоклуб "Хелс Ейнджълс" и трима от най-приближените им хора, сред които датчанин, постоянно пребиваващ в село край Полски Тръмбеш. Те са

обвинени, че са ръководили и участвали в организирана група за рекет, грабежи, побои,

принуда, хулигански действия.

Съдия Еманоел Вардаров разпореди определението му да се изпълни незабавно и рокерите напуснаха съда без белезници. Изпълнението на мярката "домашен арест" ще се следи с електронни гривни.

"Справедливостта възтържествува", възкликна Мирослав Пашов - Пашата, сочен за един от лидерите на групировката. След близо 5 часа заседание съдът се произнесе по мерките за неотклонение на арестуваните при мащабната акция на ГДБОП, като не уважи искането на прокуратурата за налагане на "задържане под стража".

Емил Йорданов - Емо Черния, Мирослав Пашов - Пашата и още трима от групировката, заформена под шапката на мотобратството, са обвинени по над 20 тежки умишлени престъпления от 2014 г. до момента. Бандата бе разбита на 7 август при мащабна акция на 140 спецполицаи във Велико Търново и в още 6 области.

13 се озоваха в ареста, иззети бяха хладни оръжия, боксове, спрейове, палки, белезници и още средства, с които са извършвали престъпленията, а също големи суми пари, телефони, радиостанции, компютри.

Според прокуратурата Черния и Пашата основали престъпната завера, като използвали членовете на мотоклуба. Двамата контролирали чрез жените си охранителна фирма "Емпайър секюрити груп", на която арестуваният с тях Милен Петров бил оперативен ръководител.

Прокурор Йордан Кожухаров го определи като изпълнителен директор в ОПГ, който изпълнявал безпрекословно всяка тяхна заповед. Така

заставяли бизнесмени да сключват договори за охрана, пребивали

заподозрени в престъпления спрямо техните клиенти, изнудвали за лично обогатяване на групата.

"Използвали са лидерските си позиции да прокарват решенията на ОПГ като решения на мотоклуба "Хелс Ейнджълс".

Броят на пострадалите е голям, но отказват да свидетелстват, защото са проявявани брутална жестокост и всяване на страх", аргументира искането си за постоянен арест прокурор Кожухаров.

В изложението си той посочи, че другият член на бандата - Бресльов Карстен, на 67 г., бил гарант за Емо Черния и Пашата пред европейските чартъри на забранената в някои държави "Хелс Ейнджълс". Той и последният в петорката Найден Найденов били замесвани с наркотици.

Всички са осъждани, но реабилитирани

Обвиняемите се явиха в съда със 6-има адвокати, сред които и адвокатката на контрабандиста Паскал Галя Гълъбова. Тя увери, че 49-годишният Емо Черния имал 2 жени, бивша и настояща, и три деца, бил силно обвързан и нямало да се укрие.

Защитниците оспориха искането на прокуратурата за постоянен арест с мотиви, че няма доказателства за участието им в ОПГ, както и че няма данни за криминални прояви след 2018 г., макар да се твърди, че бандата е действала до деня на акцията по задържане.

Адвокатите нарекоха делото за мерките за неотклонение фарс и заподозряха обвинението, че иска да превърне съда в гумен печат на злоупотребите си.

Негодуваха, че имали 1 час да се запознаят с 36 тома доказателства, но установили, че обвиненията са отпреди 11 г. Акцентираха на едно от тях - за квалифициран грабеж. Тогава рокерите принудили двама членове на друг мотоклуб да си свалят елеците с нашивки, оценени чак сега на по 350 лв. Но това бил ритуал при редовни стълкновения между моторджиите.

За трима от задържаните поискаха по-лека мярка заради здравословни проблеми. Датчанинът изтъкна, че нямал причина да се укрива, защото имал къща в село Павел. Всяка сутрин си пиел кафето със свещеника, общувал си с кмета и никой от селото не можел да каже лошо за него.