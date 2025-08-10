Пожарът над Сандански отново се е разгорял, стига до парк "Пирин" (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожарът над Сандански отново се е разгорял, съобщи за БТА директорът на Горското стопанство в града Симеон Ефремов.

По думите му, на терен са екипи на пожарната и горските стопанства, които се опитват да овладеят ситуацията. Едното огнище е тръгнало горе във високото и, по думите му, е в непосредствена близост до парк „Пирин".

Той допълни, че на място има много хора, но е трудно заради високите температури, а вятърът много пречи. Пожарът над Сандански ВИДЕО: 24 часа