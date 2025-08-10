ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение се усети в Кърджали

Пожарът над Сандански отново се е разгорял, стига до парк "Пирин" (Видео)

Пожарът над Сандански

Пожарът над Сандански отново се е разгорял, съобщи за БТА директорът на Горското стопанство в града Симеон Ефремов.

По думите му, на терен са екипи на пожарната и горските стопанства, които се опитват да овладеят ситуацията. Едното огнище е тръгнало горе във високото и, по думите му, е в непосредствена близост до парк „Пирин".

Той допълни, че на място има много хора, но е трудно заради високите температури, а вятърът много пречи. 

Огънят в района на Илинденци възникна на 25-и юли около 20:42 часа. Въпреки изпратените на място екипи, огънят се разрасна бързо. Бяха евакуирани петима, живеещи във вилната зона на село Илинденци, община Струмяни.

Пожарът над Сандански

