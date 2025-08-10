ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение се усети в Кърджали

Мъж без книжка открадна кола в голямо село до Пловдив, наказаха собственика

Ваня Драганова

Центърът на Калояново
  • Автомобилът бил оставен отворен, а ключът -  на таблото
  • Крадецът е 28–годишен и бил доста пиян

Регистрацията на кола, задигната в пловдивското село Калояново, беше прекратена за 6 месеца, защото крадецът се оказал без книжка. Така собственикът на возилото е санкциониран, защото допуснал то да бъде управлявано от неправоспособен водач.

Случаят е от 17 февруари т. г., когато, прибирайки се от работа към 18 часа, синът на собственика оставил автомобила "Фиат Добло" пред дома си отворен, а контактният ключ бил на таблото. Колата била открадната от 28-годишен, който катастрофирал с нея, и след залавянето му било установено, че няма книжка и е шофирал доста пиян - с 2,52 промила. Срещу него е образувано досъдебно производство, което не е приключило.

След свалянето на номерата на колата притежателят й оспорил тази принудителна мярка, но жалбата му е отхвърлена от Административния съд в Пловдив. "Безспорно в случая синът на жалбоподателя е оставил незаконосъобразно незаключено МПС на улицата и с контактен ключ на контакта, поради което същото е било противозаконно отнето от друго лице. Никой не следва да черпи права от своето противоправно поведение", гласят мотивите към съдебното решение, което е окончателно. 

