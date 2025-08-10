4400-те имота свистят като патрони от Румен Радев срещу еврото (Обзор)

Президентът видя грабеж и опит да се запълни хазната

Правителството му отговори, че е злонамерен, и парламентът ще решава какво и дали да се продава

Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота, преброи във фейсбук шефът на комисията по отбрана Христо Гаджев

100 дни политиците се карат нужни ли са на държавата едни 4400 имота в страната, които не се използват?

Всичко започна на 8 май, когато правителството прие Програмата за управление на държавните имоти с отпаднала необходимост. Целта беше, освен да се разбере в кое ведомство какви активи има, да се продадат някои, за да се построят нови детски градини.

В края на юни регионалното министерство публикува и списък с над 4440 обекта за продажба, приватизация или отдаване под наем.

Блогърът Боян Юруков направи интерактивна карта с всички терени и наред с тези, които са ненужни, се появиха и иначе забранени за продажба имоти – като римския амфитеатър на Сердика и бившия Паметник на българо-съветската дружба във Варна, както и големи военни имоти.

МРРБ уточни, че за всеки имот се извършва детайлна проверка и после се решава дали да бъде продаван.

Последваха политически атаки, желания от кметове и бурни дебати в социалните мрежи.

Правителството на Росен Желязков разумно реши в сряда

да прехвърли топката на Народното събрание и предложи да се спрат продажбите по програмата, докато депутатите не я одобрят.

Странно, президентът Румен Радев свърза в неделя 4400-те имота с еврото. Направи го от Варна малко след като в социалните мрежи се появиха снимки от плажа в Черноморец, където той почива.

Правителството на Пеевски и Борисов стяга най-големия грабеж от 90-те години насам – готви се да разпродава 4400 държавни имота. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга. От разпродажбата на държавните имоти ще се облажи клиентелата на новата “сглобка”, а

ще обеднеят

всички българи

и ще пострада

природата

Правителството на Росен Желязков му отговори светкавично. Поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство МС реши да предложи на Народното събрание да одобри програмата, напомни правителствената пресслужба. За да бъдат избегнати допълнителни спекулации, публикува и самото писмо до Наталия Киселова.

Малко по-късно се включи със своя версия и финансовата министърка Теменужка Петкова.

Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли. Според него правителството изпразнило хазната заради бързането с еврото и сега ще разпродава държавата. Не знам дали има български граждани, които да не са разбрали от кога и как започна рушенето на държавнастта и проблемите с публичните финанси. Това беше денят, в който президентът вдигна юмрук и вкара в политическия живот на страната хора, които обяви за изключителни политици, a след това нарече шарлатани.

Именно президентът и неговите избраници за близо 4 г. дружно успяха да дестабилизират публичните финанси и сега ще ни трябват сериозни усилия и време, за да излезем от този омагьосан кръг. Когато става дума за разпродаване на държавата, нека си припомним, че именно отрочетата на Радев подписаха скандалния договор с Джемкорп и де факто бяха на крачка да подарят държавната енергетика на една офшорна компания.

На слаб президент еврото му е виновно…, написа Петкова.

Включи се и шефът на комисията по отбрана Христо Гаджев, който припомни, че последното служебно правителство на Румен Радев е продало 124 държавни имота. Предходното му служебно правителство - 138.

Общо за 12 месеца правителствата на Радев са продали 262 държавни имота. Ако вляза в същото ниво на риторика - коя клиентела е обслужвана тогава?, попита във фейсбук той.

Промените в Закона за държавната собственост, върнати за ново разглеждане от президента, бяха приети на 31 юли. Те предвиждаха обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала, както и обекти да се продават чрез електронен търг. Предвижда се извършването на разпоредителните действия по продажба и замяна на имоти - частна държавна собственост, в управление на МО да се осъществява чрез областните управители по местонахождение на имотите или чрез министъра на регионалното развитие - съответно от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Досега точно военното министерство единствено можеше само̀ да продава имотите си. Новите текстове предвиждат тези сделки също да се сключват през Агенцията за публичните предприятия и контрол, ако имотите са големи, или през областните управители - ако са до 10 хил. лв. Ще продължи да важи правилото, че при имоти над 500 хил. лв. трябва позволение от Министерския съвет.

