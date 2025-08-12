ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Прехвърлянето към първия стълб носи загуби на осигурените лица

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" започва поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, а не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Прехвърлянето на личните пари натрупани във втория стълб, към НОИ, които след това постъпват в Сребърния фонд, всъщност носи загуби за осигурените лица. Първо, защото първият стълб е солидарен, в него няма лични партиди, а само права и парите не се наследяват. А и защото хората губят доходността, която пенсионните дружества осигуряват над насочваната брутна вноска от 5% от осигурителния доход.

Затова в защита на финансовия интерес на гражданите бизнесът настоява с промяна в закона възможността за преминаване към НОИ/Сребърния фонд да не се отнема. Но за разлика от сегашното положение да е позволена само непосредствено преди пенсиониране. Така хората няма да загубят доходността, а и на тяхно име ще има натрупани спестявания, които са наследяеми. Това е в унисон и с препоръката, направена в анализа на системата от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Според официалните данни към края на 2024 г. за 10 г., откакто през 2015 г. е позволено прехвърлянето към НОИ/Сребърния фонд, това са направили общо 113 474 души, което е под 1% от осигурените лица. Сумата, която те са прехвърлили към първия стълб, е 901 033 421 лв. През последните години се наблюдава обратно възобновяване на партиди в универсалните пенсионни фондове - това решение са взели 3220 души, като общата сума възлиза на 20 776 486 лв. Експертите на частните дружества изчисляват, че за 10 години престой в Сребърния фонд, потенциалната загуба е над 3% годишно от доходност над брутната партида. И дават пример - при една нормална средна партида става дума за над 5000 лева "загубени" приходи от нереализирана доходност.

