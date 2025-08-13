ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

135 пожара са загасени за последното денонощие

Стимулират работодателите да ни заделят пари за старини чрез ваучер “трета пенсия”

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" започва поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост, а не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

Истинската добра инвестиция за спокойни старини са възможностите, които дава доброволното пенсионно осигуряване, по-популярно като трети стълб на пенсионната ни система. В него всеки може сам да преценява какви суми да внася, също и в колко дружества колко персонални партиди да отваря. Натрупаните суми също се наследяват, като друг положителен елемент е, че вноските до 10% от годишния осигурителен доход са освободени от облагане с данък. Тук се предлага и възможност за предсрочно ползване на част или на цялата сума в зависимост от нуждите на осигурените лица. Така че третият стълб е много добра опция за спестяване на средства, особено на фона на почти нулевите лихви на банковите сметки и депозити. Доходността на доброволните фондове е най-високата в пенсионната система, тъй като те имат по-голяма свобода на инвестиране от универсалните. След въвеждането на мултифондовете, което е следващата крачка за надграждане на системата, това правило ще се запази.
Към края на март в третия стълб има осигурени едва 634 000 българи с натрупани общо над 1,5 млрд. лв. В момента 2358 души получават трета пенсия като за първите три месеца на годината пенсионните дружества са им изплатили близо 28 млн. лв.

С данъчни облекчения и към момента се стимулират работодателите да заделят средства в трети стълб на служителите си и така да се трупат средства за трета пенсия. Те са на принципа на ваучерите за храна - чрез тях работодателят намалява данъците си, като предоставя на работника ваучер "трета пенсия". Но са върху прекалено ниска сума, която от създаването на пенсионния модел не е увеличава на - 60 лв.

Предложението на пенсионните дружества е сумата да стане поне 200 лв. по аналогия с ваучерите за храна. За да стане това обаче, е необходима законова промяна, която бизнесът обсъжда с компетентните институции.

