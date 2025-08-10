ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руски въздушен удар по автогара в украинския град ...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21081282 www.24chasa.bg

Катастрофа на пътя София – Варна, движението е в едната лента

6136
Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа. Снимка: Pixabay

Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа, съобщи БТА.

В 18:05 часа е постъпил сигнал за пътен инцидент на главния път София – Варна, в района на ловешкото с. Малиново, на около 2 км от бензиностанция, намираща се в посока Варна.

Катастрофирали са два насрещнодвижещи се леки автомобила. Пострадала е 24-годишната жена, шофирала единия автомобил. Жената е откарана в болница, като към момента няма данни за състоянието ѝ, посочиха от областната полиция.

Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)