16-годишен носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, борещи се с пожара край Сунгурларе

16-годишният Даниел носи вода и храна на пожарникарите и доброволците, борещи се с огнената стихия, която не стихва вече над 48 часа край Сунгурларе. СНИМКА: Иван Янев БНТ, БГНЕС

Фоторепортерът Иван Янев публикува кадри във Фейсбук, които разказват за историята на младото момче:

"Даниел - 16 години от Сунгурларе, но всъщност е от София. Сега е при баба си. Шапки долу за това момче! Три дни с колелото си осигурява вода и храна за пожарникарите и доброволците. Изглежда все едно е феникс - роден от пепелта. И утре ще е на пожара", пише Янев в публикацията си. Даниел - 16 години от Сунгурларе, но всъщност е от София :) сега е при баба си. Шапки долу за това момче!!! Три дни с... Публикувахте от Иван Янев в Неделя, 10 август 2025 г. СНИМКА: Иван Янев БНТ, БГНЕС

Днес пожарът край Сунгурларе отново се разрасна заради вятъра, като причината е обърнатата посока на въздушните течения и тяхната скорост.

Огънят пъпли към село Скала, за което са пренасочени усилия със земеделска техника – трактори с брани, които се опитват да пресекат нивите и да спрат огъня. За момента ситуацията е овладяна.