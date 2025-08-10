ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Сюжети по глинените лампи, открити при разкопките на Хераклея Синтика

Тони Маскръчка

Сюжети по глинените лампи, открити при разкопките в Западния некропол на Хераклея Синтика. СНИМКИ: Археология Булгарика

Интересни сюжети по глинените лампи, открити при разкопките в Западния некропол на Хераклея Синтика ще бъдат изложени в Историческия музей в Петрич, съобщиха от Археология Булгарика.

Двубой между тежковъоръжени гладиатори, сблъсък на венатор (ловец на арената в амфитеатъра) с мечка и сцена, в която Херакъл убива с кривака си Лернейската хидра, са сред най-интересните сюжети по глинените лампи. Археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински са впечатлени от разнообразието и качествената изработка. Две от тях са само с животни – с лъв, който пази/отблъсква злите сили и с овен, свещеното животно на Хермес. На друга от лампите е изобразена седнала жена, която оплаква починалия си съпруг (полегнал на леглото); тази сцена се среща като релеф върху надгробни плочи и е известна като coena funebris (погребално угощение). Но хераклейци са харесвали и не чак толкова сложни декорации, ако съдим по лампата с изображение на цвете, вероятно лотос.

Сюжети по глинените лампи, открити при разкопките в Западния некропол на Хераклея Синтика. СНИМКИ: Археология Булгарика
