Гледат отново кандидатите за членове на КПК

Ларгото в София, където е триъгълникът на властта - парламент, Министерски съвет и президентство

Номинационната комисия, която ще изслушва и оценява кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията, се събира на второ заседание. То ще се проведе в сградата на Народното събрание от 10:30 часа.

Очаква се на заседанието комисията да реши за допустимостта на кандидатите за КПК. Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков.

Очаква се също да бъде определена и датата, на която кандидатите ще бъдат изслушани.

Членове на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник председател на Сметната палата).

Първото си заседание комисията проведе на 1 август. Председателят ѝ Силвия Къдрева каза тогава пред медиите, че се надява до края на август процедурата по избор на членове и ръководство на Комисията за противодействие на корупцията да е приключила.

