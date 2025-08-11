ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 90 човека са на терен и участват в гасенето на...

Пожарът край Сунгурларе все още не е овладян

Голям пожар гори край Сунгурларе СНИМКА: Фейсбук/Даяна Керчева

Четвърти ден продължава битката с пожара край Сунгурларе – по  суша и въздух.

В борбата с огъня се включиха два шведски самолета и един вертолет „Блек Хоук“ от базата в Ново село.

Пожарът е започнал от главния път, където минават много автомобили, най-вероятно от хвърлен фас.

През цялата нощ на терен останаха 11 пожарни коли. Екипите изчакаха тъмната част на деня, когато вятърът стихва, за да влязат по-близо до огнището на пожара.

В неделя следобед той се разгоря най-силно между селата Бероново и Скала, но остана далеч от къщите и не създаде опасност за хората, съобщава бТВ.

Остава готовността за евакуация при необходимост, както и обявеното бедствено положение за Сунгурларе и селата Бероново, Славянци, Скала и Балабанчево.

Голям пожар гори край Сунгурларе СНИМКА: Фейсбук/Даяна Керчева

