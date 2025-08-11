ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 90 човека са на терен и участват в гасенето на...

Тодор Тагарев: Русия няма никакъв шанс във война с Европа

Тодор Тагарев

Европа и САЩ имат икономика, която е 20 и няколко пъти по-голяма от тази на Русия. Русия няма абсолютно никакъв шанс в конвенционален конфликт с Европа, да не говорим с Европа и САЩ. Това коментира в ефира на Би Ти Ви бившият военен министър Тодор Тагарев.

Той критикува поведението на САЩ в последните дни, като заяви, че легитимират Владимир Путин, обвинен във военни престъпления. Според него американският президент Доналд Тръмп се отнася "непрофесионално" към преговорите с Русия и бъдещето на Украйна и обвини Тръмп, че е готов да остави на Русия украински територии.

Този господин, който няколко пъти се среща с Путин, Стив Уиткофф, е търговец на недвижими имоти. Той е специален пратеник за Близкия изток. Той няма компетенции по геополитика, по географията на Украйна, направи груби грешки, при една от предните му срещу дори преводачът му беше от днешното КГБ. Той отива сам, а насреща му стоят топпрофесионалисти, коментира Тагарев.

Към момента ми се струва, че всички опции са отворени. От това да излязат с някакво решение, което е неприемливо за Украйна, и Тръмп с помощта на Путин да се опитат да прехвърлят вината за отсъствието на мир на Украйна. От този най-лош вариант до това срещата да се отмени, коментира Тагарев.

Около 1000 имота с отпаднала необходимост поддържа Министерството на отбраната, каза той по повод спусъка на правителството с около 4400 държавни имота за приватизация. Поддръжката на тези имоти на МО е около 25 млн. лева годишно.

