204 пожара са потушени през изминалото денонощие, в София е загинала жена на 67 г.

Общо 204 пожара са потушени през изминалото денонощие, съобщават на сайта си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

При пожар в апартамент в столичния ж.к. „Дружба" е загинала жена на 67 години.

Вчера в пожарната във Варна е съобщено за пожар в парно отделение в двора на Факултета по дентална медицина към „Медицински университет –Варна". На място са изпратени два пожарни автомобила със седем пожарникари. Запалила се е ел. инсталация на бойлер за топла вода, но пожарът се е самозагасил до пристигане на екипите.

Пожарникарите са реагирали на 248 сигнала за произшествия. С преки материални щети са възникнали 31 пожара, без нанесени материални щети са 173 пожара. Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са 13, пише БТА.