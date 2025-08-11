ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара в междубанковата тър...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21082462 www.24chasa.bg

Партията на Румен Радев се отлага за 2027 година, прогнозира близкият му Слави Василев

7176
РУМЕН РАДЕВ

Партия на президента Румен Радев ще има след края на мандата му като държавен глава в края на 2026 година.

Тази прогноза, гарнирана с надежда, че Румен Радев ще направи партия, направи близкият до държавния глава политолог Слави Василев. Той е един от главните говорители на президентските тези в сутрешните блокове на телевизиите. А баща му Васил Василев бе част от комитетите за издигане на Румен Радев за президент.

"Мандатът на Радев приключва догодина и тогава ще настъпи моментът, в който той ще трябва да каже какво ще прави. Тогава ще има хоризонт в очите на гражданите Бойко Борисов и Делян Пеевски да имат алтернатива. Надявам се президентът Радев да обяви този политически проект", каза Слави Василев пред Нова телевизия в спор със защитаващия правителството Георги Харизанов. 

Ако прогнозата на Василев е вярна, това означава, че очаквания политически проект на Румен Радев се отлага чак за 2027 година, тъй като всъщност президентският мандат ще приключи през януари по-следващата година. Като според Слави Василев в момента хората не виждат алтернатива на управлението и това правело предсрочните избори безпредметни.

"Със сигурност до 1 януари правителството и мнозинството ще са тези. Но напрежението е много голямо между партньорите. Но големият въпрос е при избори, ако отново менюто е същото, какво можем да очакваме. Това което крепи правителството, е липсата на алтернатива, на този етап такава няма", заяви Василев.

Политологът Слави Василев
Политологът Слави Василев Снимка: Йордан Симеонов

Президентът Румен Радев за пореден път използва страховете на хората, за да атакува влизането на България в еврозоната, коментира Георги Харизанов неделната атака на държавния глава срещу правителството. От Варна Радев обяви, че бързането за еврото е изпразнило бюджета и заради това правителството иска бързо да продаде 4400 държавни имота, но той налага вето на промените в Закона за държавната собственост.

"Бих искал да попитам президента как точно бързането за еврото изпразва бюджета? Дори да приемем че този път президентът като по чудо не е излъгал, проблемите на бюджета нямат нищо общо с бързането за еврото. Проблемите са системни заради управлението в последните 4 години", коментира Харизанов.

РУМЕН РАДЕВ
Политологът Слави Василев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)