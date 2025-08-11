Партията на Румен Радев се отлага за 2027 година, прогнозира близкият му Слави Василев

Партия на президента Румен Радев ще има след края на мандата му като държавен глава в края на 2026 година.

Тази прогноза, гарнирана с надежда, че Румен Радев ще направи партия, направи близкият до държавния глава политолог Слави Василев. Той е един от главните говорители на президентските тези в сутрешните блокове на телевизиите. А баща му Васил Василев бе част от комитетите за издигане на Румен Радев за президент.

"Мандатът на Радев приключва догодина и тогава ще настъпи моментът, в който той ще трябва да каже какво ще прави. Тогава ще има хоризонт в очите на гражданите Бойко Борисов и Делян Пеевски да имат алтернатива. Надявам се президентът Радев да обяви този политически проект", каза Слави Василев пред Нова телевизия в спор със защитаващия правителството Георги Харизанов.

Ако прогнозата на Василев е вярна, това означава, че очаквания политически проект на Румен Радев се отлага чак за 2027 година, тъй като всъщност президентският мандат ще приключи през януари по-следващата година. Като според Слави Василев в момента хората не виждат алтернатива на управлението и това правело предсрочните избори безпредметни.

"Със сигурност до 1 януари правителството и мнозинството ще са тези. Но напрежението е много голямо между партньорите. Но големият въпрос е при избори, ако отново менюто е същото, какво можем да очакваме. Това което крепи правителството, е липсата на алтернатива, на този етап такава няма", заяви Василев. Политологът Слави Василев Снимка: Йордан Симеонов

Президентът Румен Радев за пореден път използва страховете на хората, за да атакува влизането на България в еврозоната, коментира Георги Харизанов неделната атака на държавния глава срещу правителството. От Варна Радев обяви, че бързането за еврото е изпразнило бюджета и заради това правителството иска бързо да продаде 4400 държавни имота, но той налага вето на промените в Закона за държавната собственост.

"Бих искал да попитам президента как точно бързането за еврото изпразва бюджета? Дори да приемем че този път президентът като по чудо не е излъгал, проблемите на бюджета нямат нищо общо с бързането за еврото. Проблемите са системни заради управлението в последните 4 години", коментира Харизанов.