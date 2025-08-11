Над 90 човека са на терен и участват в гасенето на пожара край Илинденци

Повече от 90 човека участват в гасенето на пожара край Илинденци, каза директорът на горското стопанство в Сандански Симеон Ефремов, цитиран от БТА. В момента на терен са 50 горски служители и над 40 пожарникари, обяви той. Очаква се в овладяването на огъня да се включат и военни.

Ефремов съобщи, че в момента се извършва обход на засегнатите от пожара площи. Според него, засега огънят е низов.

Огънят в района на Илинденци възникна на 25-и юли около 20:42 часа. Въпреки изпратените на място екипи, огънят се разрасна бързо. Бяха евакуирани петима, живеещи във вилната зона на село Илинденци, община Струмяни.

Причините за пожара, който е тръгнал под далекопровод в село Илинденци, все още се изясняват. Предполага се, че опожарената площ е повече от 45 хиляди декара, но точно замерване към момента не е направено.