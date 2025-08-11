ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара в междубанковата тър...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21082599 www.24chasa.bg

Кмет наби онкоболна жена

10228
Мариана Любенова Кадър: bTV

Кметът на село Гаганица Емил Милдинов отказа коментар

Кметът на берковското село Гаганица нанесе побой на жена с онкологично заболяване. Това се е случило в местния пенсионерски клуб.

„Кметът дойде при нас и каза, че трябва да си тръгваме, тук не ни е мястото. Част от певческата група съм и имахме репетиция. Пуснахме малък касетофон, сложихме балони, щяхме да празнуваме рожден ден. Кметът дойде, бутна касетофона, почна да къса балоните и със сила, със злоба с двете ръце с вратата да ме блъска в гърдите. Аз имам изменение на костната система и съм с онкологично заболяване", разказа Мариана Любенова, потърпевшата, пред bTV.

След случката на следващия ден тя пуска жалба в полицията и постъпва в спешното на монтанската болница.

„Това е ежедневно напрежение, кметът иска да мълчим за всичко, което прави. Ще сигнализираме всички институции. Повече няма да се търпи", заяви Антоанета, чийто рожден ден е трябвало да бъде отпразнуван в пенсиониерския клуб.

Кметът на село Гаганица Емил Милдинов отказа коментар и заяви, че ще представи своята позиция по-късно.

По случая е образувана преписка и предстои днес тя да бъде предадена на прокуратурата.

Мариана Любенова Кадър: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)