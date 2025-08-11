Туристите днес да носят повече течности, ако тръгнат в планините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Условията за туризъм в планините са добри, очаква се времето да е слънчево, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Температурите към момента са между 13 и 20 градуса.

От ПСС препоръчват туристите да носят със себе си повече течности, да са с шапки и да имат слънцезащитни кремове,

През изминалото денонощие е имало три инцидента в планините. На Витоша туристка е била със счупена подбедрица, транспортирана е и предадена на линейка.

Друг случай е с турист със счупен глезен в района на Тетевен - също предаден на "Бърза помощ".

Вчера сутринта има транспортиран турист с травма на крак край хижа "Синаница" в Пирин. Той е бил откаран с въздушна линейка.