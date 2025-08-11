Арестуваха работник в кравеферма за жесток побой на теле

Разследват побой над едър рогат добитък в кравеферма в село Самоводене. Сигнал за случая е получен вчера около 13,00 ч., съобщиха от полицията във Велико Търново.

По първоначална информация е бил нанесен побой на теле, в резултат на което му е счупена челюстта и ребра. От проведените до момента действия по разследването, като съпричастен към извършеното деяние за срок до 24 часа по ЗМВР е задържан 44-годишен от с. Опанец. Той е работник в кравефермата и е известен на полицията и осъждан. Животното е в тежко състояние.

По случая се води досъдебно производство.