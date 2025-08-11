ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Закопчаха мъж от Горна Оряховица, пребил с дървен кол свой съгражданин

Дима Максимова

[email protected]

756

Полицаи в Горна Оряховица задържаха 54-годишен местен жител, нанесъл телесна повреда на свой съгражданин. Сигнал за случая подал квартирант на пострадалия, снощи около 20,30 ч. , уточняват от ОДМВР - Велико Търново.

От събраната до момента информация е установено, че 54-годишният е влязъл в квартирата на подателя на сигнала и нападнал с дървен кол хазяина му. На пострадалия е оказана медицинска помощ, след което е освободен за домашно лечение.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

