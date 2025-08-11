Възстановиха изцяло водоподаването в русенското село Бъзън

Напълно възстановено е водоподаването в русенското село Бъзън. Това съобщи за БТА специалистът по комуникации във „Водоснабдяване и канализация" (ВиК) ООД – Русе Невена Ганчева.

Тя уточни, че процесът е започнал още в събота вечерта след обезвъздушаването на водопровода. В по-ниските части на селото водоподаването е възстановено още в неделя сутринта, съобщи още Ганчева.

Процесът беше бавен, за да не се случат нови аварии, но късно снощи и последната къща имаше вече вода, потвърди за БТА кметът на Бъзън Василена Цанкова. Тя припомни, че водоснобдяването в селото беше нарушено за повече от две денонощия, като беше установено, че това се дължи на умишлено изпразване на резервоара и цялата му водопреносна система. Василена Цанкова заяви, че кметството е съдействало на служителите на реда за установяване на виновника за това.

До възстановяване на водоснабдяването за нуждите на хората беше осигурена водоноска, а Цанкова беше организирала и група за разнос на вода по къщите на възрастните хора.

От ВиК дружеството потвърдиха, че към момента водоподаването в селото е нормално и няма сигнали за аварии.