Кравеферма в село Вранино горя гази нощ

Голям пожар в кравеферма избухна в каварненското село Вранино тази нощ. В борбата с пламъците, освен огнеборци от регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", се включиха земеделци, работници, приятели и доброволци. Община Каварна също осигури водоноска. Сигналът за пожара е подаден малко след полунощ.

"Помагайте, гори храната за животните за цялата зима, огънят бързо се разпространява, според мен, пожарът е умишлен", са били първите думи на собственичката Елина Колева."Цялата ферма е 120 дка, но е видно, че някой е искал всичко да се случи точно тук, в тези два наши обекта, където е и драснал клечката", каза още Колева.

Причините за пожара, нанесъл големи материални щети, тепърва ще се изясняват. Призивът на собствениците на обекта са за бали слама и люцерна, защото храната за животните във фермата е напълно унищожена.