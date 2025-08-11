Цяло Скутаре се моли за "лудия, но рядко добър Илия" да се появи от Охридското езеро

Кислородният му апарат бил пригоден до 80 м, а той се е гмурнал на 89, говорят в селото, което уважава семейство Танчеви

Търсач на силни усещания с голямо сърце и семейство за пример.

Така хората от Скутаре описват 52–годишния Илия Танчев, който живее със семейството си в близкото до Пловдив село. Пред къщата му вчера е било пълно с автомобили, десетки са пристигнали да окажат подкрепа на семейството, след като разбрали за изчезването му в Охридското езеро. И всички се молят отнякъде да се появи. До последно надеждата не ги напуска.

"Няма такова семейство. Щедри към всяко едно нещо. Майката на Илия е бивша учителка в детската градина. Уникален човек и педагог. Децата на Илия – Ния и Иван, са рядко възпитани. Съпругата му Ани, по образование филолог, е мила, тиха, разбрана. Самият той – обичан човек", разказаха пред "24 часа" жители на Скутаре.

Майката на Илия все се опитвала да го откаже от рисковите му хобита – катерене по опасни върхове, летене с парапланер, гмуркане в дълбини. Но безуспешно. Той се шегувал, че Господ винаги го пази.

"Дано и сега да е така", молят се скутарчани. Някои коментират, че кислородният му апарат можел да издържи до 80 метра дълбочина. А както става ясно от съобщенията, Танчев е слязъл на 89 метра, защото винаги обичал да експериментира.

"Луда глава е, но от тези, които правят света по–добър", допълват близките му.

Както писахме, Илия отишъл да се гмурка на 8 август, дни след Илинден по стар стил. Тръгнал от Родопите, дори запечатал момента със снимка. На нея показва и кислородната си бутилка, а на китката му е уредът, който отчита жизнените показатели, дълбочината и наличието на въздух в бутилката.

В Охрид го чакал негов приятел от РС Македония. Двамата и преди се гмуркали заедно. Този път избрали място, което е близо до село Търпейца. Отишли в събота преди обяд. Първи влязъл македонецът. Излязъл след 20-ина минути. След него се гмурнал и Илия на 89 метра дълбочина. След като се забавил, неговият приятел подал сигнал в полицията. Часът бил 13,15 ч.

Веднага са били активирани екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолазния клуб "Амфора". Те обаче не могли да проведат задълбочено издирване, тъй като приятелят на Илия не могъл да покаже точното място на изчезването, а описал широк периметър. Самото гмуркане на 90-100 м дълбочина пък не било от най-лесните, затова се взело решение търсенето с водолази да се прекрати. От "Амфора" препоръчали първо да се ползва сонарен радар, който да ги ориентира къде може да се намира тялото на Илия.