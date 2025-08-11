ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Еврото поскъпва спрямо долара в междубанковата тър...

Времето София 27° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21082830 www.24chasa.bg

Цяло Скутаре се моли за "лудия, но рядко добър Илия" да се появи от Охридското езеро

Радко Паунов

[email protected]

4412
Илия Танчев е много обичан от приятели и познати.

Кислородният му апарат бил пригоден до 80 м, а той се е гмурнал на 89, говорят в селото, което уважава семейство Танчеви

Търсач на силни усещания с голямо сърце и семейство за пример.

Така хората от Скутаре описват 52–годишния Илия Танчев, който живее със семейството си в близкото до Пловдив село. Пред къщата му вчера е било пълно с автомобили, десетки са пристигнали да окажат подкрепа на семейството, след като разбрали за изчезването му в Охридското езеро. И всички се молят отнякъде да се появи. До последно надеждата не ги напуска.

"Няма такова семейство. Щедри към всяко едно нещо. Майката на Илия е бивша учителка в детската градина. Уникален човек и педагог. Децата на Илия – Ния и Иван, са рядко възпитани. Съпругата му Ани, по образование филолог, е мила, тиха, разбрана. Самият той – обичан човек", разказаха пред "24 часа" жители на Скутаре.

Майката на Илия все се опитвала да го откаже от рисковите му хобита – катерене по опасни върхове, летене с парапланер, гмуркане в дълбини. Но безуспешно. Той се шегувал, че Господ винаги го пази.

"Дано и сега да е така", молят се скутарчани. Някои коментират, че кислородният му апарат можел да издържи до 80 метра дълбочина. А както става ясно от съобщенията, Танчев е слязъл на 89 метра, защото винаги обичал да експериментира.

"Луда глава е, но от тези, които правят света по–добър", допълват близките му.

Както писахме, Илия отишъл да се гмурка на 8 август, дни след Илинден по стар стил. Тръгнал от Родопите, дори запечатал момента със снимка. На нея показва и кислородната си бутилка, а на китката му е уредът, който отчита жизнените показатели, дълбочината и наличието на въздух в бутилката.

В Охрид го чакал негов приятел от РС Македония. Двамата и преди се гмуркали заедно. Този път избрали място, което е близо до село Търпейца. Отишли в събота преди обяд. Първи влязъл македонецът. Излязъл след 20-ина минути. След него се гмурнал и Илия на 89 метра дълбочина. След като се забавил, неговият приятел подал сигнал в полицията. Часът бил 13,15 ч.

Веднага са били активирани екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолазния клуб "Амфора". Те обаче не могли да проведат задълбочено издирване, тъй като приятелят на Илия не могъл да покаже точното място на изчезването, а описал широк периметър. Самото гмуркане на 90-100 м дълбочина пък не било от най-лесните, затова се взело решение търсенето с водолази да се прекрати. От "Амфора" препоръчали първо да се ползва сонарен радар, който да ги ориентира къде може да се намира тялото на Илия.

Илия винаги обичал да експерементира.
Илия винаги обичал да експерементира.

Илия Танчев е много обичан от приятели и познати.
Илия винаги обичал да експерементира.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)