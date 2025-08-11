Съсед гръмна две овце от стадото на жена в Миндя

Полицаи от участъка в Килифарево разследват случай на простреляни две овце в с. Миндя. Сигнал за случая е получен в петък следобед, съобщи полицията. По данни на собственичката на стадото същия ден е намерила в близост до дома си две от животните мъртви. На местопроизшествието е извършен оглед в присъствието на ветеринарен лекар.

Като съпричастен към извършеното деяние е задържан 58-годишен от Горна Оряховица, обитаващ съседен имот. При проверка в къщата му са открити голям брой боеприпаси и огнестрелни оръжия. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

В Павликени пък разследват смъртта на сърна в с. Стамболово. Сигнал за случая е получен в петък по обяд. От проведените до момента действия по разследването е установено, че тялото на животното е намерено в имот в селото, завързано в чувал. Извършен е оглед. Образувано е досъдебно производство.