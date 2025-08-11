ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Великотърновка изтегли 13 000 лв. от сметка на колежка, обвиниха я

Дима Максимова

39-годишна жена от Велико Търново е обвинена в използване на чужд платежен инструмент, без знанието и съгласието на титуляря. В хода на разследването са събрани достатъчно данни, че в периода март – юни миналата година в Полски Тръмбеш, жената е изтеглила от чужда дебитна карта 13000 лв. Крадлата и ужилената били колежки. Жената многократно измъквала незабелязано картата от шкафчето й в общата съблекалня в предприятието, теглила малки суми и после връщала пластиката, поясниха разследващи. 

 В петък след доклад на материалите в прокуратурата тя е привлечена в качеството на обвиняема. Наложена й е мярка за неотклонение «подписка».

