България стана част от глобална мрежа за устойчиво управление на горите

Съветът за стопанисване на горите (Forest Stewardship Council - FSC) разкри представителство в България. Официален партньор у нас ще бъде сдружение „Устойчиви гори", в което участват неправителствени организации, експерти и представители на бизнеса. Това съобщиха от WWF България. Освен на сертификацията за гори, FSC отделя специално внимание на защита от бедствия като пожари, наводнения и свлачища, посочиха от организацията.

WWF България инициира въвеждането на сертификацията по системата на FSC у нас преди повече от 20 години, а от 2014 г. ръководи разработването на национален стандарт, съобразен с характеристиките на местните гори и законодателство. Провежда и редица обучения на стопанствата и популяризира етикета на FSC сред потребителите, припомниха от организацията. Сертификацията е допълнителен гарант за защита на горите, но и на служителите и работниците, а също и на поминъка на хората, които живеят в района на горите, защото надгражда българското законодателство, коментира Нели Дончева, ръководител на програма „Гори" на WWF.

Освен изискваните по закон от държавните горски и ловни стопанства годишни планове за защита от пожари и за действие при гасене на пожари, сертифицираните по FSC стопанства трябва да изготвят и оценка на риска от възникване на бедствия и естествени природни нарушения, в които да оценят възможните отрицателни последствия не само върху инфраструктурата и горските ресурси, а и върху местните общности. Стопанствата оценяват и риска самите стопански дейности, като дърводобив, да увеличат вероятността от бедствия, обясниха още WWF България. Основната цел на стандарта е да гарантира, че приходите от горскостопанска дейност не идват за сметка на опазването на природата, правата на горските работници или поминъка на местните хора, добавиха също от организацията.

FSC се прилага в 89 държави на 5 континента и по стандарта са сертифицирани над 150 милиона хектара гори по света. В България можете да видите логото върху детски играчки, салфетки, копирна хартия, мебели, книги, продукти от каучук, дори ядки.

В началото на юли WWF България публикува анализ, който показва, че основните причини за възникването на горски пожари в България са свързани с човешка дейност. Над 90% от пожарите са възникнали след преднамерена намеса на хора или поради небрежност, само в два до четири от случаите причината за възникване на пожар е естествена, като най-често става въпрос за възпламеняване от мълния, пише БТА.