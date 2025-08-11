Кметът на Брезник: Завишените нива на манган се дължат на ниското количество вода в язовир Красава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жителите на Брезник са изправени пред сериозна водна криза. Вече месец градът е на воден режим. Проблемът е, че дори когато вода тече от чешмите, тя не е безопасна за пиене поради завишени нива на манган.

На няколко места в града са разположени водоноски, но една от тях е напълно празна.

„Завишените нива на манган се дължат на ниското количество вода в язовир Красава“, обясни пред bTV зам.-кметът на Брезник Иван Бъчваров.

По думите му винаги е имало манган във водата от този язовир, но когато е пълен, концентрация е по-ниска.

Бъчваров подчерта, че водата от водоноските е предназначена за пиене и готвене, но много хора я използват за поливане на градините си, което води до бързо изчерпване. Заснети са и случаи на неправомерно ползване чрез камери, монтирани край бидоните.

Водоноските се пълнят в понеделник, сряда и петък и преди месец тази вода е била достатъчна за битовите нужди на населението в Брезник.