Митницата в Русе спря влак, натоварен с контрабанда за хиляди левове

Иззетите контрабандни стоки в Русе Снимка: Агенция "Митници"

1257 броя разнообразни електронни устройства, автомобилни аксесоари и други стоки задържаха митническите служители от Сектор „Митнически оперативен контрол" при ТД Митница Русе. Това съобщиха от Агенция "Митници".

Контрабандната стока е открита и иззета на 31 юли при проверка на контейнер, превозван с жп транспорт и селектиран след анализ на риска и пролъчване с рентген при преминаването на българо-турската граница. Предвид направлението на стоката и маршрута на влака, контейнерът е насочен за щателна митническа проверка в района на Русе. В товара са открити 81 колета с общо 45 спойлери за багажник на електрическа кола, 120 WiFi камери за видеонаблюдение, 300 GPS навигации за автомобил, 72 видеокамери, 48 GPS навигации за мотор, 72 уреда за почистване с пара, 200 дигитални часовника за бюро и 400 машинки за ръчно свиване на цигари. Стоките не са били декларирани нито в митническите, нито в транспортните документи на контейнера.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници" във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на Европейския съюз след приемането на Република България като пълноправен член на Шенгенското пространство.

Иззетите контрабандни стоки в Русе Снимка: Агенция "Митници"

