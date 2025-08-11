Допуснаха за изслушване трима от кандидатите за Антикорупционната комисия

На четвъртия - адвокат Аделина Натина, беше даден срок до 14 август, за да отстрани непълноти в документите

Следващото заседание на Номинационната комисия ще е в петък

Номинационната комисия, която трябва да прегледа документите и да оцени кандидатите за Комисията за противодействие на корупцията (КПК), допусна трима от тях до изслушване. А на четвъртия - адвокат Аделина Натина, даде тридневен срок да отстрани непълноти в документите.

Заседанието на Номинационната комисия Снимка: Георги Палейков

Членовете на Номинационната комисия са Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (съдия от Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник- председател на Сметната палата), която е и председател на комисията. Днес те проведоха своето второ заседание.

Айсун Акджиев, главен секретар на омбудсмана.

Адв. Нина Седефова е член на Висшия адвокатски съвет.

Силвия Къдрева е заместник- председател на Сметната палата.

Кандидатите за членове на КПК пък са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, Петър Коев и Стоян Петков, като двамата сега работят в КПК.

На днешното заседание бяха прегледани документите на кандидатите. От получените справки стана ясно, че и четиримата имат само българско гражданство, не са осъждани, включително и не са лишавани от право да заемат обществена длъжност, нямат просрочени публични задължения, не са били членове на управляващ орган на политическа партия, също така не са били в политически кабинет, не са били в НС или МС.

Съдия Калин Калпакчиев

По отношение на адвокат Натина беше констатирана липса на декларация за интереси и съгласие за проверка за принадлежност към бившата Държавна сигурност. Също така беше установено, че е представила концепцията си след 7-дневния срок. "Но това не е правна пречка, която да обослове недопустимост на правно основание", обясни съдия Калин Калпакчиев.

Венера Милова е главен секретар на Министерството на правосъдието.

Комисията ще я уведоми, че има непълнота в документите и й даде срок до 14 август да я отстрани. Останалите трима кандидати бяха допуснати до изслушването. Аделина Натина е известна като адвокат на бившата шефка на митниците Петя Банкова. Тя е и едниствената номинация от неправителствения сектор. Останалите трима кандидати са издигнати от управляващото мнозинство.

В последните дни преди лятната ваканция пък "ДПС-Ново начало" внесоха проект за закриване на КПК. Така че сега бъдещето на институцията, която обаче е обвързана и с плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, не е много ясно.