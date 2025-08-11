Два самолета и хеликоптер ще се включат в гасенето на пожара над Илинденци. Това каза за БТА главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

Два шведски самолета, както и хеликоптер на Военновъздушните сили, се очакват в района. Част от пожара там се възобнови вчера заради високите температури и вятъра.

Главен комисар Джартов, коментира, че пожарната обстановка в страната се усложнява. Вчера са регистрирани над 200 пожара. Изключително тежко беше и в събота, и в неделя. Имахме много пожари вчера. Голяма част от тях са овладени, локализирани и загасени, съобщи директорът на РСПБЗН. Той уточни, че работата в района на Средец продължава. Пожарът там е локализиран и в момента теренът се обезопасява. Пожарът в Сунгурларе все още не е локализиран. Работата на екипите там продължава. Изпратен е хеликоптер от Ново село, който да подпомогне работата на огнеборците.