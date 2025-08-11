ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще строят параклис на Седемте рилски езера, екоакт...

Времето София 31° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21083329 www.24chasa.bg

9-годишно дете е в болница след инцидент с електрическа тротинетка край Сливен

1940
Тротинетка Снимка: pixabay

9-годишно дете пострада при инцидент с електрическа тротинетка край Сливен. Това съобщиха от полицията.

Случаят е от 9 август. Около 20:30 часа, в сливенското село Стара река, е възникнало произшествие с пострадало 9-годишно дете.

Момче е управлявало индивидуално електрическо превозно средство по улица в селото. По първоначални данни то губи управление и пада на пътното платно.

Откарано е за лечение в болнично заведение в град Сливен за оказване на медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство.

Тротинетка Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)