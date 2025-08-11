9-годишно дете е в болница след инцидент с електрическа тротинетка край Сливен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

9-годишно дете пострада при инцидент с електрическа тротинетка край Сливен. Това съобщиха от полицията.

Случаят е от 9 август. Около 20:30 часа, в сливенското село Стара река, е възникнало произшествие с пострадало 9-годишно дете.

Момче е управлявало индивидуално електрическо превозно средство по улица в селото. По първоначални данни то губи управление и пада на пътното платно.

Откарано е за лечение в болнично заведение в град Сливен за оказване на медицинска помощ.

По случая е образувано досъдебно производство.