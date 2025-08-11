ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военнослужещи за пореден ден помагат в гасенето на пожарите у нас

1064
Военнослужещи от Сухопътните войски и от Военновъздушните сили и днес помагат в борбата с големите пожари Снимка: Министерство на отбраната

Военнослужещи от Сухопътните войски и от Военновъздушните сили и днес помагат в борбата с големите пожари на територията на страната.

Екипаж от ВВС с хеликоптер Кугар излетя в 10:11 ч. днес, за да се включи в гасенето на огъня в района на благоевградското село Илинденци, съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

От рано тази сутрин 20 военнослужещи с техника от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на капитан Димитър Димитров участват в дейностите по овладяването на възобновилия се голям горски пожар в Пирин, който избухна на 25 юли тази година. Новите огнища са в близост до национален парк „Пирин". Теренът е пресечен и трудно достъпен и не позволява гасене със специализирана техника, а повишаващите се температури допълнително усложняват ситуацията.

23 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване в Сливен, под ръководството на майор Николай Ончев, гасят горски пожар в трудно достъпен район в местността „Страшко поле" в района на село Мокрен, област Сливен.

Военнослужещи от Сухопътните войски и от Военновъздушните сили и днес помагат в борбата с големите пожари Снимка: Министерство на отбраната
