Продължава изясняването на причините за пожара в Харманли, изпепелил 150 бракувани коли

Продължава работата по изясняване на причините за пожара, който възникна във вилна зона край Харманли в събота и изпепели 150 автомобила в автоморга, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

Огънят се възпламени на 9 август, около 17:00 часа, южно от града в посока стадион „Хеброс" и застраши болницата в близост, спортния комплекс и вилната зона на Харманли.

Обектът за скрап, на чиято територия се разследва за причината на пожара, е собственост на местно дружество, уточниха от полицията.

Освен сортираните там негодни автомобили, при пожара са изгорели метален фургон с инструменти, а също и кооперативни насаждения наоколо.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

В събота от Областната администрация в Хасково съобщиха, че вследствие на пожара са изгорели няколко дворни места и стопански постройки във вилната зона на град Харманли. В неделя при замерване на въздуха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково в района бяха засечени леко завишени нива на концентрациите на метан и въглероден оксид.