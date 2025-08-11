Психично болен мъж преби служителка на БДЖ край Перник

Служителка на БДЖ е била пребита във влакова композиция в района на Перник. Това съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 10 август около 07:20 ч. Мъж на видима възраст около 30 години нанесъл побой на 58-годишна служителка на БДЖ, удряйки я с ръце в областта на главата.
Жената е с леки наранявания без опасност за живота. По-късно е установено, че извършителят на деянието е 30-годишен перничанин, който води скитнически начин на живот и има психични проблеми. Настанен е в отделението по Психиатрия в пернишката болница за лечение.
Образувано е досъдебно производство и работата продължава.