Задържаха 43-годишен, заплашил с убийство жена в с. Тимарево

Мъж на 43 години от село Тимарево е задържан в полицейския арест след сигнал, че е отправил закана за убийство към 48-годишна жена, с която живее на семейни начала, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

Заплахата е отправена около 23:30 часа на 10 август, след възникнал скандал в имота на мъжа в село Тимарево. Полицейски екип е пристигнал на място, 43-годишният мъж е установен и задържан за срок до 24 часа в Районно управление - Шумен. Образувано е бързо производство.

Бързо производство е образувано и срещу друг мъж, след подаден сигнал за нанесен побой в първите часове на днешния ден. Жена на 31 години от Нови пазар е подала сигнал, че бившият ѝ приятел, 32-годишен от същия град, е влязъл в жилището, което обитава и ѝ е нанесъл побой. След получения сигнал на място е пратен екип на Районно управление - Нови пазар. Мъжът не е установен на адреса. Работата по случая продължава.

Ръст със 118 процента се отчита при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 година в Шуменско, съобщи директорът на ОД на МВР старши комисар Георги Гендов при отчета за дейността на дирекцията, в присъствието на министъра на вътрешните работи Даниел Митов.