Задържаха мъж, стрелял и наранил с въздушен револвер други двама в Кърджали

Револвер Снимка: Pixabay

В Районното управление на МВР в Кърджали за 24 часа е задържан мъж, стрелял с въздушен револвер срещу други двама, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция в родопския град. Инцидентът е станал на 10 август около 3:30 часа.

От пресцентъра на дирекцията обясниха за БТА, че инцидентът е станал в питейно заведение, в което тримата са се скарали и се е стигнало до стрелбата с въздушния револвер. Двамата, срещу които е стреляно, са получили повърхностни рани.

От полицията уточниха, че по случая се извършва проверка. Оръжието е собственост на извършителя, но то е от вид, който не подлежи на регистрация по реда на огнестрелните оръжия и боеприпаси, поясниха също от дирекцията.

 

