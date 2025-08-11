Мъж със 7 присъди уби мъж и рани тежко друг при катастрофа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу Д.Д., на 50 години, обвинен за причиняване на смърт и телесна повреда при управление на МПС.

Обвиняемият е осъждан с влезли в сила 7 присъди. Правоспособен водач на МПС. Многократно е санкциониран по административен ред за извършени административни нарушения по Закона за движението по пътищата.

Вечерта на 08.02.2022 г. И.Я. управлявал мотокултиватор с прикачено към него ремарке без светлоотразителни елементи. Движел се със скорост от около 10 км/ч по улица в с. Благово, която е част от републикански път. На неукрепена седалка до него се возел С.Ц.

Междувременно обвиняемият Д.Д. шофирал лек автомобил по същия път. Наближавайки ремаркето с превишена скорост на движение от 92 км/ч, той го ударил с предната част на колата, вследствие на което С.Ц. и И.Я. паднали на платното за движение.

Пътуващият в мотокултиватора загинал на място от получената множествена травма, а на водача му била причинена средна телесна повреда.

Делото продължава в съда.