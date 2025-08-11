Пожарът в Пирин отново се разгоря, пламъците достигнаха до Националния парк

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключи лятната академия за родители "Първа помощ...

Пожарът в Пирин се разгоря отново. Три са опасните огнища, като две от тях са достигнали границите на Национален парк "Пирин". Близо 100 декара са новите територии, обхванати от огъня.

Три нови огнища горят в района, като две от тях вече достигат границите на Национален парк „Пирин".  Новообхваната от пламъците площ е около 100 декара.

Причината довела до избухването на огъня в Пирин на 25 юли е високите температури и вятърът, които довели до върхово горене по периметъра на пожара. Той беше овладян в началото на този месец.

Въпреки усилията на огнеборците, пламъците лумнаха отново над санданското село Плоски и в района на мраморните кариери над Илинденци.

Пожарът е далеч от населените места, уточни Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие, съобщава БНР:

"Над село Плоски имаме 2 активни огнища. Едното е на границата с парка, а другото е на около 500-600 метра под него. Обхванали са около 200-300 метра извън периметъра. Към момента обстановката ни позволява да работим наземно ръчно, защото пожарът се развива низово, но не знам как ще е в следобедните часове, дано така да остане и да успеем да ги затворим тези огнища с ивици и след това да ги пазим".

Над 70 противопожарни екипа от цялата страна, заедно с десетки горски служители, участват в гасенето. От въздуха помощ оказват два самолета и военен хеликоптер, които се опитват да задържат пожара ниско, за да не обхване върховете на дърветата.

Районът е силно задимен, а огънят превзе нови 100 дка горски територии.

Пожарът в Пирин се разгоря отново Снимка: Pixabay

