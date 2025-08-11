ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Приключи лятната академия за родители "Първа помощ...

Деца намериха корозирала граната в изоставен имот в село Батово

Граната Снимка: pixabay

Деца намериха корозирала граната в изоставен имот в село Батово, община Добричка. Това съобщиха в бюлетина си от Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич. 

Сигналът за открития боеприпас е получен малко преди обяд в събота. Гражданин е видял децата да си играят с боеприпаса, взел го е и е подал сигнала на телефон 112.

На място е установено, че намерената от децата граната е силно корозирала. Периметърът около мястото с боеприпаса е отцепен от полицейски служители до пристигане на военни служители и обезвреждането на граната.

Областната дирекция на МВР в Добрич изказва благодарност на Иван Торньовски за своевременната му реакция и недопускане на трагичен инцидент. 

В началото на април артилерийски снаряд от началото на 20. век бе намерен при строителни дейности в местността Икантълъка в община Каварна. Той бе обезвреден от екип специалисти към Министерството на отбраната. 

 

