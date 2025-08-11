"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха софиянец да шофира с над 4 промила алкохол край Созопол, съобщиха от полицията.

От там уточняват, че на 8 август около 19:40 часа до входа на къмпинг „Градина" е станал лек пътен инцидент с незначителни материални щети. При проверка на единия от водачите – 42-годишен мъж от София, управляващ автомобил със софийска регистрация, е установено, че е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта от 4.24 промила.

Водачът отказал да даде кръвна проба за химичен анализ и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.