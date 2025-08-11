В Търговище разследват телефонна измама за 8 хиляди лева

За времето от 15 до 21 часа на 9.08.2025 г., след проведени разговори по стационарен телефон, 82-годишна жена от град Търговище е била въведена в заблуждение, като в резултат от владението й е била отнета сумата от 8000 лв., съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР. Обаждащият се е представи за полицейски служител, а жената била убеждавана, че по този начин тя ще окаже съдействие на полицейските органи, които осъществявали операция за задържане на извършители на телефонни измами.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.