Чудотворната икона-Златна ябълка идва в Пазарджик утре

Диана Варникова

Чудотворната икона на Божията майка - Златна ябълка

Чудотворната икона на Божията майка- Златна ябълка ще бъде донесена утре в Пазарджик с благословението на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай. Това съобщиха от архиейрейското наместничество в града. Иконата ще бъде внесена в 19.00 ч. в катедралния храм "Успение на Света Богородица" в Пазарджик.

Преосвещеният Белоградчишки епископ Поликарп - първи викарий на митрополит, ще отслужи Молебен канон към Пресвета Богородица в катедралния храм.  

Чудотворната икона на Божията майка - Златна ябълка се пази в се пази в храма в кв. Горни Воден на гр. Асеновград и води началото си от XVII в.

Тя е много почитана от вярващите и най-вече сред бездетните съпрузи. Във връзка с това било установено да се чества тъй наречения празник "Златна ябълка", обясняват свещеници.

