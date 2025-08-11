ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Поискаха задържане под стража за мъж, опитал да да...

Жена е загинала, а трима са с опасност за живота след катастрофата край Бачково

24 часа Пловдив онлайн

3780
Колите бяха извозени часове след инцидента. Снимка: 24 часа

Издъхнала е на път за болницата 

Жена е загинала, а трима са с опасност за живота след вчерашната катастрофа на пътя Асеновград – Смолян, съобщават от МВР. Сигналът беше получен в полицията около 15 ч. По предварителна информация лек автомобил „Фолксваген" навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в лек автомобил „Форд". При челния сблъсък тежки травми получили 66-годишният водач на първата кола и трима негови спътници – мъж на 65 години и две жени на 62 и 71 години. По време на транспортирането й към болница по-младата от пътничките издъхнала.

В другия автомобил, управляван от 44-годишен мъж, пътували 42-годишна жена и дете на 10 години. И тримата са с леки наранявания, след оказана медицинска помощ те са освободени за домашно лечение. Пробите за алкохол и наркотични вещества на шофьора са отрицателни. Причините за настъпилото тежко произшествие се разследват в досъдебно производство.

